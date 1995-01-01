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Фотобокс с подсветкой Puluz PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов

  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
  • PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
Код товара:УТ-00082570
Артикул:PU5021

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Складной кубический фотобокс с подсветкой для съемки небольших предметов: небольших игрушек, моделей техники, игровых фигурок, наручных часов, ювелирных изделий и так далее. Для верхней подсветки используется 1 светодиодная панель (20 светодиодов, световой поток 550 лм), питание осуществляется по USB (5В 1А) – от сетевого адаптера, USB розетки или компьютера. В крыше бокса есть лючок для фотографирования с ракурсом «сверху вниз». Цветовая температура: 5500К, холодный дневной свет. В комплекте идет 6 сменных фонов разных цветов.

Для полностью бестеневого освещения фотобокс можно дооснастить панелью нижней подсветки соответствующего размера (продаются отдельно).

Комплектация:

  • Фотобокс со светодиодной панелью
  • Черный фон
  • Белый фон
  • Желтый фон
  • Красный фон
  • Зеленый фон
  • Синий фон
  • USB кабель
  • Мягкая сумка
  • Инструкция

Размеры: 24 х 23 х 23 см
Размеры в сложенном виде: 23 х 23 х 1.5 см
Вес нетто: 191 г
Вес брутто: 0.33 кг