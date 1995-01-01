Фотобокс с подсветкой Puluz PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов

<





























>

























Код товара: УТ-00082570 Артикул: PU5021 Код товара: УТ-00082570 Артикул: PU5021 Складной кубический фотобокс с подсветкой для съемки небольших предметов: небольших игрушек, моделей техники, игровых фигурок, наручных часов, ювелирных изделий и так далее. Для верхней подсветки используется 1 светодиодная панель (20 светодиодов, световой поток 550 лм), питание осуществляется по USB (5В 1А) – от сетевого адаптера, USB розетки или компьютера. В крыше бокса есть лючок для фотографирования с ракурсом «сверху вниз». Цветовая температура: 5500К, холодный дневной свет. В комплекте идет 6 сменных фонов разных цветов. Товар не найден Задать вопрос Описание Складной кубический фотобокс с подсветкой для съемки небольших предметов: небольших игрушек, моделей техники, игровых фигурок, наручных часов, ювелирных изделий и так далее. Для верхней подсветки используется 1 светодиодная панель (20 светодиодов, световой поток 550 лм), питание осуществляется по USB (5В 1А) – от сетевого адаптера, USB розетки или компьютера. В крыше бокса есть лючок для фотографирования с ракурсом «сверху вниз». Цветовая температура: 5500К, холодный дневной свет. В комплекте идет 6 сменных фонов разных цветов. Для полностью бестеневого освещения фотобокс можно дооснастить панелью нижней подсветки соответствующего размера (продаются отдельно). Комплектация: Фотобокс со светодиодной панелью

Черный фон

Белый фон

Желтый фон

Красный фон

Зеленый фон

Синий фон

USB кабель

Мягкая сумка

Инструкция Размеры: 24 х 23 х 23 см

Размеры в сложенном виде: 23 х 23 х 1.5 см

Вес нетто: 191 г

Вес брутто: 0.33 кг Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.