Фотобокс с подсветкой Puluz PU5021, 23 см, 1 LED панель + 6 фонов
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Описание
Складной кубический фотобокс с подсветкой для съемки небольших предметов: небольших игрушек, моделей техники, игровых фигурок, наручных часов, ювелирных изделий и так далее. Для верхней подсветки используется 1 светодиодная панель (20 светодиодов, световой поток 550 лм), питание осуществляется по USB (5В 1А) – от сетевого адаптера, USB розетки или компьютера. В крыше бокса есть лючок для фотографирования с ракурсом «сверху вниз». Цветовая температура: 5500К, холодный дневной свет. В комплекте идет 6 сменных фонов разных цветов.
Для полностью бестеневого освещения фотобокс можно дооснастить панелью нижней подсветки соответствующего размера (продаются отдельно).
Комплектация:
- Фотобокс со светодиодной панелью
- Черный фон
- Белый фон
- Желтый фон
- Красный фон
- Зеленый фон
- Синий фон
- USB кабель
- Мягкая сумка
- Инструкция
Размеры: 24 х 23 х 23 см
Размеры в сложенном виде: 23 х 23 х 1.5 см
Вес нетто: 191 г
Вес брутто: 0.33 кг