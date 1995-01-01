Адаптер Puluz PU414, 1/4" в башмак, наклонный

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Код товара: УТ-00082574 Артикул: PU414 Код товара: УТ-00082574 Артикул: PU414 Тип аксессуара Переходники Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Переходники Описание Адаптер Puluz PU414 позволяет установить фотокамеру или другой аксессуар со штативным гнездом 1/4" в башмак для аксессуаров. Конструкция адаптера позволяет наклонять камеру в диапазоне +/- 90° для съемки с вертикальной ориентацией кадра. В основании «пятки» также имеется гнездо 1/4"-20. Верхнюю площадку с винтом можно снять, чтобы использовать адаптер с экшен-камерами типа GoPro. Материалы: АБС пластик, нержавеющая сталь.

Максимальная нагрузка: 1 кг.

Размеры: 52 х 37 х 35 мм

Вес: 39 г

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