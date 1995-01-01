Адаптер Puluz PU414, 1/4" в башмак, наклонный
Код товара:УТ-00082574
Артикул:PU414
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараПереходники
Описание
Адаптер Puluz PU414 позволяет установить фотокамеру или другой аксессуар со штативным гнездом 1/4" в башмак для аксессуаров. Конструкция адаптера позволяет наклонять камеру в диапазоне +/- 90° для съемки с вертикальной ориентацией кадра. В основании «пятки» также имеется гнездо 1/4"-20. Верхнюю площадку с винтом можно снять, чтобы использовать адаптер с экшен-камерами типа GoPro.
- Материалы: АБС пластик, нержавеющая сталь.
- Максимальная нагрузка: 1 кг.
- Размеры: 52 х 37 х 35 мм
- Вес: 39 г
- Зажим для телефона продается отдельно.