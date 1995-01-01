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Адаптер Puluz PU414, 1/4" в башмак, наклонный

  • PU414, 1/4" в башмак, наклонный
  • PU414, 1/4" в башмак, наклонный
  • PU414, 1/4" в башмак, наклонный
  • PU414, 1/4" в башмак, наклонный
  • PU414, 1/4" в башмак, наклонный
  • PU414, 1/4" в башмак, наклонный
  • PU414, 1/4" в башмак, наклонный
  • PU414, 1/4" в башмак, наклонный
  • PU414, 1/4" в башмак, наклонный
  • PU414, 1/4" в башмак, наклонный
  • PU414, 1/4" в башмак, наклонный
  • PU414, 1/4" в башмак, наклонный
  • PU414, 1/4" в башмак, наклонный
Код товара:УТ-00082574
Артикул:PU414

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Адаптер Puluz PU414 позволяет установить фотокамеру или другой аксессуар со штативным гнездом 1/4" в башмак для аксессуаров. Конструкция адаптера позволяет наклонять камеру в диапазоне +/- 90° для съемки с вертикальной ориентацией кадра. В основании «пятки» также имеется гнездо 1/4"-20. Верхнюю площадку с винтом можно снять, чтобы использовать адаптер с экшен-камерами типа GoPro.

  • Материалы: АБС пластик, нержавеющая сталь.
  • Максимальная нагрузка: 1 кг.
  • Размеры: 52 х 37 х 35 мм
  • Вес: 39 г
  • Зажим для телефона продается отдельно.