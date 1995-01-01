Недорогой осветитель с регулируемой цветовой температурой и цветным RGB режимом. Под матовым рассеивателем располагается 75 светодиодов, из них 30 холодного белого света, 30 теплого белого и 15 RGB светодиодов. Высокая точность цветопередачи (CRI 95) обеспечивает насыщенные цвета и правильное отображение сложных оттенков, таких как тона кожи. Режим спецэффектов включает 20 эффектов, имитирующих свет маячков полиции, скорой, пожарной машины, молнии, мерцание телеэкрана, неисправные лампы и так далее. Встроенный литий-ионный аккумулятор 2000 мАч (7.4 Втч) обеспечивает 1 - 3 часа работы с максимальной мощностью (в зависимости от выбранного режима), также возможно постоянное питание через USB разъем (зарядный ток 5В 1А).

Управление осуществляется с помощью 4 кнопок, расположенных с тыльной стороны. Для установки на штативы, стойки и другие держатели с каждого торца имеется по стандартному резьбовому гнезду 1/4"-20 с каждого, а встроенные магниты позволяют быстро закрепить его на стальных и чугунных поверхностях.

Характеристики