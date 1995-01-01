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Осветитель Puluz PU4138, RGB, 2500-9000К, 6 Вт, длина 17 см

  • PU4138, RGB, 2500-9000К, 6 Вт, длина 17 см
  • PU4138, RGB, 2500-9000К, 6 Вт, длина 17 см
  • PU4138, RGB, 2500-9000К, 6 Вт, длина 17 см
  • PU4138, RGB, 2500-9000К, 6 Вт, длина 17 см
  • PU4138, RGB, 2500-9000К, 6 Вт, длина 17 см
  • PU4138, RGB, 2500-9000К, 6 Вт, длина 17 см
  • PU4138, RGB, 2500-9000К, 6 Вт, длина 17 см
  • PU4138, RGB, 2500-9000К, 6 Вт, длина 17 см
  • PU4138, RGB, 2500-9000К, 6 Вт, длина 17 см
  • PU4138, RGB, 2500-9000К, 6 Вт, длина 17 см
  • PU4138, RGB, 2500-9000К, 6 Вт, длина 17 см
  • PU4138, RGB, 2500-9000К, 6 Вт, длина 17 см
  • PU4138, RGB, 2500-9000К, 6 Вт, длина 17 см
  • PU4138, RGB, 2500-9000К, 6 Вт, длина 17 см
  • PU4138, RGB, 2500-9000К, 6 Вт, длина 17 см
  • PU4138, RGB, 2500-9000К, 6 Вт, длина 17 см
  • PU4138, RGB, 2500-9000К, 6 Вт, длина 17 см
  • PU4138, RGB, 2500-9000К, 6 Вт, длина 17 см
  • PU4138, RGB, 2500-9000К, 6 Вт, длина 17 см
Код товара:УТ-00082580
Артикул:PU4138

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Недорогой осветитель с регулируемой цветовой температурой и цветным RGB режимом. Под матовым рассеивателем располагается 75 светодиодов, из них 30 холодного белого света, 30 теплого белого и 15 RGB светодиодов. Высокая точность цветопередачи (CRI 95) обеспечивает насыщенные цвета и правильное отображение сложных оттенков, таких как тона кожи. Режим спецэффектов включает 20 эффектов, имитирующих свет маячков полиции, скорой, пожарной машины, молнии, мерцание телеэкрана, неисправные лампы и так далее. Встроенный литий-ионный аккумулятор 2000 мАч (7.4 Втч) обеспечивает 1 - 3 часа работы с максимальной мощностью (в зависимости от выбранного режима), также возможно постоянное питание через USB разъем (зарядный ток 5В 1А).

Управление осуществляется с помощью 4 кнопок, расположенных с тыльной стороны. Для установки на штативы, стойки и другие держатели с каждого торца имеется по стандартному резьбовому гнезду 1/4"-20 с каждого, а встроенные магниты позволяют быстро закрепить его на стальных и чугунных поверхностях.

Характеристики

  • Тип света: светодиодный
  • Мощность: 6 Вт
  • Освещенность: 600 лк на 0.3 м
  • Цветовая температура: 2500К - 9000К
  • Индекс CRI: 95
  • Регулировка мощности: есть
  • Угол освещения: 120°
  • Дистанционное управление: нет
  • Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 2000 мАч 3.7В
  • Работа от сети: возможна работа с питанием через USB-C разъем (5В 1А)
  • Система охлаждения: пассивная
  • Тип крепления: 2 гнезда 1/4"-20 + магниты
  • Вес: 128 г
  • Размеры: 17 х 3.8 см
  • Особые характеристики: 20 спецэффектов
  • Комплектация: осветитель, USB кабель, документация
  • Страна производства: Китай