Осветитель Puluz PU4138, RGB, 2500-9000К, 6 Вт, длина 17 см
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Характеристики
Описание
Недорогой осветитель с регулируемой цветовой температурой и цветным RGB режимом. Под матовым рассеивателем располагается 75 светодиодов, из них 30 холодного белого света, 30 теплого белого и 15 RGB светодиодов. Высокая точность цветопередачи (CRI 95) обеспечивает насыщенные цвета и правильное отображение сложных оттенков, таких как тона кожи. Режим спецэффектов включает 20 эффектов, имитирующих свет маячков полиции, скорой, пожарной машины, молнии, мерцание телеэкрана, неисправные лампы и так далее. Встроенный литий-ионный аккумулятор 2000 мАч (7.4 Втч) обеспечивает 1 - 3 часа работы с максимальной мощностью (в зависимости от выбранного режима), также возможно постоянное питание через USB разъем (зарядный ток 5В 1А).
Управление осуществляется с помощью 4 кнопок, расположенных с тыльной стороны. Для установки на штативы, стойки и другие держатели с каждого торца имеется по стандартному резьбовому гнезду 1/4"-20 с каждого, а встроенные магниты позволяют быстро закрепить его на стальных и чугунных поверхностях.
Характеристики
- Тип света: светодиодный
- Мощность: 6 Вт
- Освещенность: 600 лк на 0.3 м
- Цветовая температура: 2500К - 9000К
- Индекс CRI: 95
- Регулировка мощности: есть
- Угол освещения: 120°
- Дистанционное управление: нет
- Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 2000 мАч 3.7В
- Работа от сети: возможна работа с питанием через USB-C разъем (5В 1А)
- Система охлаждения: пассивная
- Тип крепления: 2 гнезда 1/4"-20 + магниты
- Вес: 128 г
- Размеры: 17 х 3.8 см
- Особые характеристики: 20 спецэффектов
- Комплектация: осветитель, USB кабель, документация
- Страна производства: Китай