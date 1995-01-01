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Осветитель Puluz PU4119B, светодиодный, 60 Вт, 2500-6500К, MIni Bowens

  • PU4119B, светодиодный, 60 Вт, 2500-6500К
  • PU4119B, светодиодный, 60 Вт, 2500-6500К
  • PU4119B, светодиодный, 60 Вт, 2500-6500К
  • PU4119B, светодиодный, 60 Вт, 2500-6500К
  • PU4119B, светодиодный, 60 Вт, 2500-6500К
  • PU4119B, светодиодный, 60 Вт, 2500-6500К
  • PU4119B, светодиодный, 60 Вт, 2500-6500К
  • PU4119B, светодиодный, 60 Вт, 2500-6500К
  • PU4119B, светодиодный, 60 Вт, 2500-6500К
  • PU4119B, светодиодный, 60 Вт, 2500-6500К
  • PU4119B, светодиодный, 60 Вт, 2500-6500К
  • PU4119B, светодиодный, 60 Вт, 2500-6500К
  • PU4119B, светодиодный, 60 Вт, 2500-6500К
  • PU4119B, светодиодный, 60 Вт, 2500-6500К
  • PU4119B, светодиодный, 60 Вт, 2500-6500К
  • PU4119B, светодиодный, 60 Вт, 2500-6500К
  • PU4119B, светодиодный, 60 Вт, 2500-6500К
  • PU4119B, светодиодный, 60 Вт, 2500-6500К
  • PU4119B, светодиодный, 60 Вт, 2500-6500К
  • PU4119B, светодиодный, 60 Вт, 2500-6500К
  • PU4119B, светодиодный, 60 Вт, 2500-6500К
Код товара:УТ-00082581
Артикул:PU4119B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактный и легкий светодиодный осветитель c регулируемой температурой белого света (от холодного 6500К до очень теплого 2500К). Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 37 Втч позволяет работать около получаса с максимальной яркостью (60 Вт) или чуть более часа при яркости 50%. Аккумулятор заряжается через универсальный USB-С порт приблизительно за 2 часа (5В 3А), прибор также может использоваться во время зарядки, но при работе на высокой яркости батарея будет постепенно разряжаться. Сетевой адаптер не входит в комплект. Благодаря высокой точности цветопередачи CRI 95 все цвета отображаются ярко и насыщенно.

Байонет Mini Bowens позволяет устанавливать различные световые модификаторы: рефлекторы, софтбоксы и другие насадки. В комплекте идет стандартный металлический рефлектор и силиконовый рассеиватель, который смягчает характер освещения. Также в комплекте имеется рукоятка, с помощью которой осветитель можно удерживать в руке. Поскольку его вес составляется всего около 600 г, делать это нетрудно. Через стандартное штативное гнездо 1/4" PU4119B можно поставить на стойки, штативы, шарнирные кронштейны и другие крепления.