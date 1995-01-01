Клетка Puluz PU3219B для беззеркальной камеры Sony ZV-E10 II позволяет устанавливать на фотоаппарат множество различных аксессуаров для удобства съемки: боковые и верхние ручки, осветители, внешние микрофоны и мониторы, дополнительное питание, аксессуары для оптики (моторы follow focus, компендиумы) и так далее. Для этого по всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4" (часть из них с отверстиями под боковые шпильки), сверху по центру – гнездо типа Arri 3/8" (с адаптером на 1/4"), рядом с ним холодный башмак, а с левой стороны – планка НАТО.

Доступ ко всем органам управления, батарейному отсеку, горячему башмаку и другим интерфейсам камеры остается открытым. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому камеру вместе с клеткой можно быстро устанавливать на множество совместимых штативов, электронных стабилизаторов и других креплений. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов зафиксирована «монетка» для завинчивания штативного винта. Клетка выполнена из прочного алюминиевого сплава, на внутренние поверхности нанесены силиконовые накладки, которые предотвращают появление царапин на корпусе камеры.

Характеристики