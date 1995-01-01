Вращающийся стол Puluz PU3147 предназначен для предметной фото- и видеосъемки, а также для демонстрации товара в витринах магазинов. Это простой и эффективный способ показать потенциальным покупателям ваш товар со всех сторон. Данная модель хорошо подходит для объемных и тяжелых товаров: например, вы можете поставить на стенд ростовой манекен или даже человека. Важной особенностью данной модели является электрическая розетка, выведенная прямо на поверхность стола, которая позволяет демонстрировать электроприборы прямо во включенном состоянии – во время вращения предмета кабель не будет запутываться вокруг стола.

Диаметр столешницы составляет 45 см, максимальная нагрузка: 100 кг. Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления: возможно как постоянное вращение по или против часовой стрелки, так и вращение с остановками по нажатию на кнопку (поворот на 45°, 90°, 180°). Скорость постоянного вращения также можно регулировать: от 22 до 45 секунд за полный круг. Питание от сети 110-250В, в комплекте идет кабель питания с европейской вилкой.