Вращающийся стенд Puluz PU3131W предназначен для предметной фото- и видеосъемки, а также для демонстрации товара в витринах офлайн-магазинов. Это простой и эффективный способ показать потенциальным покупателям ваш товар со всех сторон. Данный стенд может использоваться с небольшими предметами (игрушки, ювелирные изделия, косметика, посуда, обувь) весом не более 10 кг. Диаметр столешницы составляет 28 см, диаметр основания: 30 см.

Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления: данная модель поддерживает только постоянное вращение по или против часовой стрелки, с регулируемой скоростью: 17, 20, 23, 36 или 32 секунды за полный круг. Питание от сети 220В, в комплекте идет сетевой адаптер с европейской (российской) вилкой.