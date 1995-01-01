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Поворотный стол Puluz PU3131W с пультом управления, 30 см, до 10 кг, белый

  • PU3131W с пультом управления, 30 см, до 10 кг, белый
  • PU3131W с пультом управления, 30 см, до 10 кг, белый
  • PU3131W с пультом управления, 30 см, до 10 кг, белый
  • PU3131W с пультом управления, 30 см, до 10 кг, белый
  • PU3131W с пультом управления, 30 см, до 10 кг, белый
  • PU3131W с пультом управления, 30 см, до 10 кг, белый
  • PU3131W с пультом управления, 30 см, до 10 кг, белый
  • PU3131W с пультом управления, 30 см, до 10 кг, белый
  • PU3131W с пультом управления, 30 см, до 10 кг, белый
  • PU3131W с пультом управления, 30 см, до 10 кг, белый
  • PU3131W с пультом управления, 30 см, до 10 кг, белый
Код товара:УТ-00076363
Артикул:PU3131W

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Вращающийся стенд Puluz PU3131W предназначен для предметной фото- и видеосъемки, а также для демонстрации товара в витринах офлайн-магазинов. Это простой и эффективный способ показать потенциальным покупателям ваш товар со всех сторон. Данный стенд может использоваться с небольшими предметами (игрушки, ювелирные изделия, косметика, посуда, обувь) весом не более 10 кг. Диаметр столешницы составляет 28 см, диаметр основания: 30 см.

Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления: данная модель поддерживает только постоянное вращение по или против часовой стрелки, с регулируемой скоростью: 17, 20, 23, 36 или 32 секунды за полный круг. Питание от сети 220В, в комплекте идет сетевой адаптер с европейской (российской) вилкой.

  • Материалы: АБС пластик, поликарбонат
  • Питание: сетевой адаптер, вход 220В 50Гц, выход 12В
  • Максимальная нагрузка: 10 кг
  • Уровень шума: 50-60 дБ
  • Комплектация: стенд, пульт ДУ, сетевой адаптер
  • Размеры: 30 х 5.3 см
  • Вес брутто: 1.6 кг