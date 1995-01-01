Осветитель Puluz PU3061EU, светодиодный, 120 Вт, 2700-6500К, Bowens
Код товара:УТ-00082579
Артикул:PU3061EU
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Описание
Очень доступный и при этом мощный светодиодный моноблок с регулируемой цветовой температурой: он может работать как в режиме теплого, так и в режиме холодного освещения. Байонет Bowens позволяет устанавливать различные насадки (преимущественно софтбоксы). PU3061 обладает достаточно необычной конструкцией радиатора, который одновременно выполняет роль мини-рефлектора, но надо отметить, что выступающий радиатор может вызвать несовместимость с такими световыми модификаторами как линзы Френеля или проекционные линзовые насадки. Пульт дистанционного управления будет очень удобен в ситуациях, когда осветитель устанавливается на большую высоту, в труднодоступные места.
Характеристики
- Тип света: светодиодный моноблок
- Мощность: 120 Вт
- Освещенность: 12000 лк на 1 м
- Световой поток: 8600 лм
- Цветовая температура: 2700 - 6500К
- Индекс CRI: 85
- Регулировка мощности: 5 - 100%
- Дистанционное управление: пульт ДУ 2.4 ГГц в комплекте
- Работа от аккумулятора: нет
- Работа от сети: есть, от сети 220 Вольт
- Система охлаждения: активная (вентилятор)
- Байонет: Bowens
- Тип крепления: адаптер на стойку 5/8"
- Вес: 1.3 кг (брутто)
- Размеры: 28 х 20 х 17 см
- Комплектация: осветитель, кабель питания, пульт ДУ, документация
- Страна производства: Китай