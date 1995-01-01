Очень доступный и при этом мощный светодиодный моноблок с регулируемой цветовой температурой: он может работать как в режиме теплого, так и в режиме холодного освещения. Байонет Bowens позволяет устанавливать различные насадки (преимущественно софтбоксы). PU3061 обладает достаточно необычной конструкцией радиатора, который одновременно выполняет роль мини-рефлектора, но надо отметить, что выступающий радиатор может вызвать несовместимость с такими модификаторами как линзы Френеля или проекционные линзовые насадки. Пульт дистанционного управления будет очень удобен в ситуациях, когда осветитель устанавливается на большую высоту, в труднодоступные места.