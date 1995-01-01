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Осветитель Puluz PU3061EU, светодиодный, 120 Вт, 2700-6500К, Bowens

  • PU3061EU, светодиодный, 120 Вт, 2700-6500К, Bowens
  • PU3061EU, светодиодный, 120 Вт, 2700-6500К, Bowens
  • PU3061EU, светодиодный, 120 Вт, 2700-6500К, Bowens
  • PU3061EU, светодиодный, 120 Вт, 2700-6500К, Bowens
  • PU3061EU, светодиодный, 120 Вт, 2700-6500К, Bowens
  • PU3061EU, светодиодный, 120 Вт, 2700-6500К, Bowens
  • PU3061EU, светодиодный, 120 Вт, 2700-6500К, Bowens
  • PU3061EU, светодиодный, 120 Вт, 2700-6500К, Bowens
  • PU3061EU, светодиодный, 120 Вт, 2700-6500К, Bowens
  • PU3061EU, светодиодный, 120 Вт, 2700-6500К, Bowens
  • PU3061EU, светодиодный, 120 Вт, 2700-6500К, Bowens
  • PU3061EU, светодиодный, 120 Вт, 2700-6500К, Bowens
  • PU3061EU, светодиодный, 120 Вт, 2700-6500К, Bowens
  • PU3061EU, светодиодный, 120 Вт, 2700-6500К, Bowens
  • PU3061EU, светодиодный, 120 Вт, 2700-6500К, Bowens
Код товара:УТ-00082579
Артикул:PU3061EU

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Очень доступный и при этом мощный светодиодный моноблок с регулируемой цветовой температурой: он может работать как в режиме теплого, так и в режиме холодного освещения. Байонет Bowens позволяет устанавливать различные насадки (преимущественно софтбоксы). PU3061 обладает достаточно необычной конструкцией радиатора, который одновременно выполняет роль мини-рефлектора, но надо отметить, что выступающий радиатор может вызвать несовместимость с такими световыми модификаторами как линзы Френеля или проекционные линзовые насадки. Пульт дистанционного управления будет очень удобен в ситуациях, когда осветитель устанавливается на большую высоту, в труднодоступные места.

Характеристики

  • Тип света: светодиодный моноблок
  • Мощность: 120 Вт
  • Освещенность: 12000 лк на 1 м
  • Световой поток: 8600 лм
  • Цветовая температура: 2700 - 6500К
  • Индекс CRI: 85
  • Регулировка мощности: 5 - 100%
  • Дистанционное управление: пульт ДУ 2.4 ГГц в комплекте
  • Работа от аккумулятора: нет
  • Работа от сети: есть, от сети 220 Вольт
  • Система охлаждения: активная (вентилятор)
  • Байонет: Bowens
  • Тип крепления: адаптер на стойку 5/8"
  • Вес: 1.3 кг (брутто)
  • Размеры: 28 х 20 х 17 см
  • Комплектация: осветитель, кабель питания, пульт ДУ, документация
  • Страна производства: Китай