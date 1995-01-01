Cферический быстрораскладной софтбокс типа «китайский фонарик» предназначен для создания очень мягкого заполняющего света. Два осветителя с такими софтбоксами, установленные справа и слева от камеры, обеспечивают практически бестеневое освещение сцены. Благодаря очень широкому углу рассеяния (около 270°) этот софтбокс подходит и в качестве единственного источника света, и в качестве вспомогательного освещения для легкой подсветки теней. Благодаря использованию широко распространенного байонетного крепления Bowens он совместим с огромным количеством приборов импульсного и постоянного света.

Быстрораскладная конструкция на стальных спицах дает возможность подготовить софтбокс к съемке за несколько секунд: просто поставьте его вертикально на пол байонетом вверх и нажмите вниз, чтобы центральная спица зацепилась за крючки в нижней части. Складывается софтбокс аналогичным образом. Тканевый рассеиватель можно снять и постирать (только вручную, без машинной стирки), если он запылится или испачкается по время съемки. Черная шторка для ограничения светового потока у этой модели отсутствует, но вы можете сделать ее самостоятельно из куска плотной ткани.