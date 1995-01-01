Компактный вращающийся стенд может использоваться для видеосъемки небольших предметов, а также для демонстрации товара в витринах. Хорошо подходит для ювелирных украшений, детских игрушек, косметики и тому подобных вещей. Для питания можно использовать любой USB источник питания: сетевые адаптеры, универсальные USB аккумуляторы, USB выход компьютера и так далее. Стенд хорошо сочетается с фотобоксами (лайткубами), которые обеспечивают бестеневое освещение. Поставьте ваш товар на стенд и запишите короткое видео для социальных сетей, чтобы заинтересовать клиентов.