Вращающийся стенд Puluz PU3048B, диаметр 15 см, нагрузка до 5 кг
Код товара:УТ-00082586
Артикул:PU3048B
Товар не найден
Описание
Компактный вращающийся стенд может использоваться для видеосъемки небольших предметов, а также для демонстрации товара в витринах. Хорошо подходит для ювелирных украшений, детских игрушек, косметики и тому подобных вещей. Для питания можно использовать любой USB источник питания: сетевые адаптеры, универсальные USB аккумуляторы, USB выход компьютера и так далее. Стенд хорошо сочетается с фотобоксами (лайткубами), которые обеспечивают бестеневое освещение. Поставьте ваш товар на стенд и запишите короткое видео для социальных сетей, чтобы заинтересовать клиентов.
Направление вращения изменяется при выключении и повторном включении устройства.
- Скорость вращения: фиксированная, 1 оборот за 25 секунд (14.4°/с)
- Диаметр: 15 см
- Высота: 4.8 см
- Материалы корпуса: поликарбонат, АБС пластик
- Максимальная нагрузка: 5 кг
- Вход питания: USM Micro B 5В
- Вес: 350 г
- Комплектация: стенд, USB кабель, документация