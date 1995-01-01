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Вращающийся стенд Puluz PU3048B, диаметр 15 см, нагрузка до 5 кг

  • PU3048B, диаметр 15 см, нагрузка до 5 кг
  • PU3048B, диаметр 15 см, нагрузка до 5 кг
  • PU3048B, диаметр 15 см, нагрузка до 5 кг
  • PU3048B, диаметр 15 см, нагрузка до 5 кг
  • PU3048B, диаметр 15 см, нагрузка до 5 кг
  • PU3048B, диаметр 15 см, нагрузка до 5 кг
  • PU3048B, диаметр 15 см, нагрузка до 5 кг
  • PU3048B, диаметр 15 см, нагрузка до 5 кг
  • PU3048B, диаметр 15 см, нагрузка до 5 кг
  • PU3048B, диаметр 15 см, нагрузка до 5 кг
  • PU3048B, диаметр 15 см, нагрузка до 5 кг
  • PU3048B, диаметр 15 см, нагрузка до 5 кг
  • PU3048B, диаметр 15 см, нагрузка до 5 кг
  • PU3048B, диаметр 15 см, нагрузка до 5 кг
  • PU3048B, диаметр 15 см, нагрузка до 5 кг
Код товара:УТ-00082586
Артикул:PU3048B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактный вращающийся стенд может использоваться для видеосъемки небольших предметов, а также для демонстрации товара в витринах. Хорошо подходит для ювелирных украшений, детских игрушек, косметики и тому подобных вещей. Для питания можно использовать любой USB источник питания: сетевые адаптеры, универсальные USB аккумуляторы, USB выход компьютера и так далее. Стенд хорошо сочетается с фотобоксами (лайткубами), которые обеспечивают бестеневое освещение. Поставьте ваш товар на стенд и запишите короткое видео для социальных сетей, чтобы заинтересовать клиентов.

Направление вращения изменяется при выключении и повторном включении устройства.

  • Скорость вращения: фиксированная, 1 оборот за 25 секунд (14.4°/с)
  • Диаметр: 15 см
  • Высота: 4.8 см
  • Материалы корпуса: поликарбонат, АБС пластик
  • Максимальная нагрузка: 5 кг
  • Вход питания: USM Micro B 5В
  • Вес: 350 г
  • Комплектация: стенд, USB кабель, документация