Компактный складной фотобокс (лайткуб) для предметной съемки небольших объектов: ювелирных украшений, игрушек, моделек, наручных часов, ювелирных украшений и так далее. Данная модель отличается использованием сразу 2 источников освещения: верхняя кольцевая лампа на 96 светодиодов с фиксированной цветовой температурой 5500К (дневной свет) и нижняя квадратная база со светодиодами под акриловой панелью. В итоге получается оптимальное бестеневое освещение, предметы не нужно вырезать из фона. Бокс работает с питанием по USB: сетевой адаптер или универсальный USB аккумулятор с парой USB выходов нужно приобрести отдельно.

Данный фотобокс отличается высокой точностью цветопередачи: CRI 95+. В верхней панели есть небольшое оконце для вертикальной съемки сверху вниз. Фотобокс компактно складывается в сумку, поэтому его можно легко носить с собой при необходимости провести съемку на выезде. Прибор собирается и разбирается буквально за минуту, без необходимости использовать специальный инструмент. В комплекте идет 6 двусторонних фонов, всего 12 цветов.

Характеристики

Материалы: металл, акрил, ПВХ

Освещение: верхняя кольцевая панель 10 Вт, 96 светодиодов, цветовая температура: 5500К нижняя подсветка 10 Вт, 66 светодиодов, ц ветовая температура: 6000 ~ 6500К

Питание: 2х USB 5В 2А

Размеры: 25 х 25 х 25 см

Вес брутто: 1.7 кг

Комплектация: