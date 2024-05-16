Радиосинхронизатор Ditech RM1-C3 (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00075734
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-16/3
Причина уценки:
Потертости.
990 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Питание приемника: 3В (2*ААА)
Питание передатчика: 23 АЕ 12В
Частота: 433 МГц
Расстояние работы: около 30 м (студийные и накамерные вспышки), около 100 м (камера)
Синхронизация: 1/200 сек
Каналы: 16
Размер передатчика мм: 90*30*27
Размер приемника мм: 80*35*37
Код товара: 140734
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Потертости.
Комплектация: Передатчик, приемник.
Гарантия 90 дней.
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