Радиосинхронизатор Ditech RM1-C3 (состояние 4-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075734 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-16/3

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Задать вопрос Причина уценки: Потертости. 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Питание приемника: 3В (2*ААА)

Питание передатчика: 23 АЕ 12В

Частота: 433 МГц

Расстояние работы: около 30 м (студийные и накамерные вспышки), около 100 м (камера)

Синхронизация: 1/200 сек

Каналы: 16

Размер передатчика мм: 90*30*27

Размер приемника мм: 80*35*37 Код товара: 140734

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потертости.

Комплектация: Передатчик, приемник.

Гарантия 90 дней.

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