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Зум рефлектор Profoto Zoom Reflector (New)

Код товара:УТ-00010793
Артикул:100785

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Zoom-рефлектор служит фотографам по всему миру уже четыре десятилетия. Возможно, это наиболее универсальный рефлектор, который благодаря наличию уникальной функции зума может выступать в качестве стандартного или широкоугольного рефлектора, а также всех промежуточных звеньев. Представляем усовершенствованную модель: и без того впечатляющую универсальность рефлектора повышают встроенный держатель сотовых фильтров и широкий выбор дополнительных принадлежностей*.

*Сотовые решетки 180 мм устанавливаются на рефлектор напрямую. Для установки конуса (Snoot) требуется держатель для фильтров, Grid & Filter Holder.

  • Угол рассеивания: 105° в положении 10, 75° в положении 7 и 35° в положении 6.
  • Выходная мощность при 2400 Дж (2 м/ ISO 100): f/45,1 в положении зума 7.
  • Эксклюзивная функция зума рефлекторов Profoto – для формирования света достаточно сдвинуть рефлектор на головке вперед или назад.
  • Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.
  • Расширьте универсальность еще больше с помощью дополнительных принадлежностей – сотовых фильтров (Grids), шторок (Barn Doors) и тубуса (Snoot).