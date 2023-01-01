Описание

Zoom-рефлектор служит фотографам по всему миру уже четыре десятилетия. Возможно, это наиболее универсальный рефлектор, который благодаря наличию уникальной функции зума может выступать в качестве стандартного или широкоугольного рефлектора, а также всех промежуточных звеньев. Представляем усовершенствованную модель: и без того впечатляющую универсальность рефлектора повышают встроенный держатель сотовых фильтров и широкий выбор дополнительных принадлежностей*.

*Сотовые решетки 180 мм устанавливаются на рефлектор напрямую. Для установки конуса (Snoot) требуется держатель для фильтров, Grid & Filter Holder.