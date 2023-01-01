Зум рефлектор Profoto Zoom Reflector (New)
Код товара : УТ-00010793
Артикул : 100785
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
0.3 кг
Вес (брутто), г
0.600
Размеры товара
диаметр 19.3 см, глубина 18 см
Описание
Zoom-рефлектор служит фотографам по всему миру уже четыре десятилетия. Возможно, это наиболее универсальный рефлектор, который благодаря наличию уникальной функции зума может выступать в качестве стандартного или широкоугольного рефлектора, а также всех промежуточных звеньев. Представляем усовершенствованную модель: и без того впечатляющую универсальность рефлектора повышают встроенный держатель сотовых фильтров и широкий выбор дополнительных принадлежностей*.
*Сотовые решетки 180 мм устанавливаются на рефлектор напрямую. Для установки конуса (Snoot) требуется держатель для фильтров, Grid & Filter Holder.
- Угол рассеивания: 105° в положении 10, 75° в положении 7 и 35° в положении 6.
- Выходная мощность при 2400 Дж (2 м/ ISO 100): f/45,1 в положении зума 7.
- Эксклюзивная функция зума рефлекторов Profoto – для формирования света достаточно сдвинуть рефлектор на головке вперед или назад.
- Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.
- Расширьте универсальность еще больше с помощью дополнительных принадлежностей – сотовых фильтров (Grids), шторок (Barn Doors) и тубуса (Snoot).