Описание

Зарядное устройство на 4.5 А позволяет полностью зарядить аккумулятор для B1 за один час, а для B1X — всего за час с небольшим. Оно мощнее, чем зарядное устройство на 2.8 А, которым комплектуются моноблоки Profoto B1 и B1X с завода, и поэтому работает быстрее.

Устройство идет в комплекте со съемным кабелем питания с европейской вилкой. Оно мультивольтажное, 100-240 Вольт 50/60 Гц, то есть может работать от электросети в любой точке земного шара (при наличии соответствующего кабеля или адаптера для розетки). Светодиодный индикатор на корпусе показывает ход зарядки: 25 / 50 / 75 / 100%.

Зарядное устройство на 4.5 А нельзя использовать для вспышек Profoto B2.