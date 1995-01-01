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Зарядное устройство Profoto Battery Charger для A1, A1X, A10

  • Battery Charger для A1, A1X, A10
  • Battery Charger для A1, A1X, A10
  • Battery Charger для A1, A1X, A10
  • Battery Charger для A1, A1X, A10
  • Battery Charger для A1, A1X, A10
Код товара:УТ-00021585
Артикул:100398 EUR

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Оригинальное зарядное устройство для вспышек Profoto A1, A1X, A10 (такое же идет в комплекте со вспышкой). Заряжает литий-ионный аккумулятор А1 примерно за 80 минут (при комнатной температуре). Светодиодный индикатор сообщает об окончании зарядки.

При наличии соответствующего шнура или адаптера для розетки устройство работает по всему миру, с напряжением от 100 до 240 В.
Размеры: 114 х 62 х 47 мм
Вес: 126 г