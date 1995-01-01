Оригинальное зарядное устройство для вспышек Profoto A1, A1X, A10 (такое же идет в комплекте со вспышкой). Заряжает литий-ионный аккумулятор А1 примерно за 80 минут (при комнатной температуре). Светодиодный индикатор сообщает об окончании зарядки.

При наличии соответствующего шнура или адаптера для розетки устройство работает по всему миру, с напряжением от 100 до 240 В.

Размеры: 114 х 62 х 47 мм

Вес: 126 г