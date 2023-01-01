Зарядное устройство Profoto Battery Charger для A1, A1X, A10
Код товара : УТ-00021585
Артикул : 100398 EUR
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Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Profoto 1 год
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Описание
Оригинальное зарядное устройство для вспышек Profoto A1, A1X, A10 (такое же идет в комплекте со вспышкой). Заряжает литий-ионный аккумулятор А1 примерно за 80 минут (при комнатной температуре). Светодиодный индикатор сообщает об окончании зарядки.
При наличии соответствующего шнура или адаптера для розетки устройство работает по всему миру, с напряжением от 100 до 240 В.
Размеры: 114 х 62 х 47 мм
Вес: 126 г