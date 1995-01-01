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Зарядное устройство Profoto 2,8А для B1, B2

Код товара:УТ-00051760
Артикул:100308EU

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зарядное устройство на 2,8 А позволяет полностью зарядить аккумулятор для B1 за два часа, для B1X — всего за два часа с небольшим, а для B2 — за час.

Все наши комплекты выносных вспышек включают в себя зарядные устройства, которые также можно приобрести отдельно.

Функции
Зарядка литийионного аккумулятора для B1 за два часа.
Заряжает литийионный аккумулятор MkII для B1/B1X примерно за пару часов.
Заряжает литийионный аккумулятор для B2 за один час.