Зарядное устройство на 2,8 А позволяет полностью зарядить аккумулятор для B1 за два часа, для B1X — всего за два часа с небольшим, а для B2 — за час.

Все наши комплекты выносных вспышек включают в себя зарядные устройства, которые также можно приобрести отдельно.

Функции

Зарядка литийионного аккумулятора для B1 за два часа.

Заряжает литийионный аккумулятор MkII для B1/B1X примерно за пару часов.

Заряжает литийионный аккумулятор для B2 за один час.