Зарядное устройство Profoto 2,8А для B1, B2
Код товара:УТ-00051760
Артикул:100308EU
Товар не найден
Описание
Зарядное устройство на 2,8 А позволяет полностью зарядить аккумулятор для B1 за два часа, для B1X — всего за два часа с небольшим, а для B2 — за час.
Все наши комплекты выносных вспышек включают в себя зарядные устройства, которые также можно приобрести отдельно.
Функции
Зарядка литийионного аккумулятора для B1 за два часа.
Заряжает литийионный аккумулятор MkII для B1/B1X примерно за пару часов.
Заряжает литийионный аккумулятор для B2 за один час.