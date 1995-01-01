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Рассеиватель для зонта Profoto Umbrella XL Diffuser -1.5 (для зонта)

  • Umbrella XL Diffuser -1.5 (для зонта)
  • Umbrella XL Diffuser -1.5 (для зонта)
  • Umbrella XL Diffuser -1.5 (для зонта)
Код товара:УТ-00023396
Артикул:100993

Товар не найден

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Описание
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Описание

Простой аксессуар, который устанавливается над передней частью белого или серебристого зонта, превращая его в большой софтбокс, создающий более мягкий и рассеянный свет. Совместим с белым зонтом Deep XL и серебристым зонтом Deep XL. Понижает выходную мощность на 1.5 ступени.