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Рассеиватель для зонта Profoto Umbrella XL Diffuser -1.5 (для зонта)

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Код товара: УТ-00023396 Артикул: 100993 Код товара: УТ-00023396 Артикул: 100993 Вес (брутто), кг 0.400 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.400 Описание Простой аксессуар, который устанавливается над передней частью белого или серебристого зонта, превращая его в большой софтбокс, создающий более мягкий и рассеянный свет. Совместим с белым зонтом Deep XL и серебристым зонтом Deep XL. Понижает выходную мощность на 1.5 ступени. Видео Наш обзор

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