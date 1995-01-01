Зонты просты в использовании, но за этой простотой кроется невероятно гибкий инструмент, позволяющий создавать самые разнообразные и интересные световые эффекты. А используя наши удобные аксессуары для зонтов, вы можете еще больше расширить их возможности.

Отражатель для зонта, который можно купить отдельно, просто натягивается на зонт благодаря своей эластичной ленте. Установив его на прозрачный зонт, вы получите софтбокс. Отражатель для зонта представляет собой кусок ткани — белый изнутри и черный снаружи. При его использовании свет, поступающий от осветительного прибора, не просачивается в обратную сторону, и это меняет рисунок света, попадающего на объект съемки. За счет того, что в итоге сквозь зонт проходит больше света, удается более эффективно использовать мощность вспышки.