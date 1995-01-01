Легкий зонт для создания равномерного мягкого света на большой площади. Зонты являются классическим инструментом фотографов, и это неудивительно — ведь они так удобны в работе и при транспортировке. Зонты Profoto обеспечивают великолепное освещение и изготавливаются с соблюдением самых строгих стандартов наших инструментов формирования света. Зонты доступны в 18 моделях и изготавливаются из высококачественных тканей, а металлические детали с обработанной поверхностью гарантируют многолетнюю службу.

Потрясающе удобные портативные зонты с мелким куполом идеальны для создания мягкого, широкого светового пятна. Они легкие, быстро устанавливаются и практически не занимают места в сложенном состоянии. Серебристые зонты с мелким куполом дают очень четкий, мощный направленный свет и повышенную контрастность — в этом они похожи на рефлекторы.

Особенности:

Изготовлено из высококачественной термостойкой ткани.

Металлические детали с обработанной поверхностью для защиты от ржавчины и выцветания.

Для более мягкого и равномерного света можно использовать дополнительный рассеиватель.

Поставляется в сумке с ярлыком для защиты зонта во время хранения и транспортировки.

Рекомендуется в качестве основного (рисующего) света, а также для освещения фона.

Применяется в выездной и в студийной фотографии.

