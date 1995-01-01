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Зонт Profoto Umbrella Shallow S белый, 85 см

  • Umbrella Shallow S белый, 85 см
  • Umbrella Shallow S белый, 85 см
  • Umbrella Shallow S белый, 85 см
  • Umbrella Shallow S белый, 85 см
  • Umbrella Shallow S белый, 85 см
  • Umbrella Shallow S белый, 85 см
  • Umbrella Shallow S белый, 85 см
  • Umbrella Shallow S белый, 85 см
  • Umbrella Shallow S белый, 85 см
Код товара:УТ-00033046
Артикул:100971

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Легкий зонт для создания равномерного мягкого света на большой площади. Зонты являются классическим инструментом фотографов, и это неудивительно — ведь они так удобны в работе и при транспортировке. Зонты Profoto обеспечивают великолепное освещение и изготавливаются с соблюдением самых строгих стандартов наших инструментов формирования света. Зонты доступны в 18 моделях и изготавливаются из высококачественных тканей, а металлические детали с обработанной поверхностью гарантируют многолетнюю службу.

Потрясающе удобные портативные зонты с мелким куполом идеальны для создания мягкого, широкого светового пятна. Они легкие, быстро устанавливаются и практически не занимают места в сложенном состоянии. Серебристые зонты с мелким куполом дают очень четкий, мощный направленный свет и повышенную контрастность — в этом они похожи на рефлекторы.

Особенности:

  • Изготовлено из высококачественной термостойкой ткани.
  • Металлические детали с обработанной поверхностью для защиты от ржавчины и выцветания.
  • Для более мягкого и равномерного света можно использовать дополнительный рассеиватель.
  • Поставляется в сумке с ярлыком для защиты зонта во время хранения и транспортировки.

Рекомендуется в качестве основного (рисующего) света, а также для освещения фона.
Применяется в выездной и в студийной фотографии.