Зонт Profoto Umbrella Shallow S белый, 85 см
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Характеристики
Описание
Легкий зонт для создания равномерного мягкого света на большой площади. Зонты являются классическим инструментом фотографов, и это неудивительно — ведь они так удобны в работе и при транспортировке. Зонты Profoto обеспечивают великолепное освещение и изготавливаются с соблюдением самых строгих стандартов наших инструментов формирования света. Зонты доступны в 18 моделях и изготавливаются из высококачественных тканей, а металлические детали с обработанной поверхностью гарантируют многолетнюю службу.
Потрясающе удобные портативные зонты с мелким куполом идеальны для создания мягкого, широкого светового пятна. Они легкие, быстро устанавливаются и практически не занимают места в сложенном состоянии. Серебристые зонты с мелким куполом дают очень четкий, мощный направленный свет и повышенную контрастность — в этом они похожи на рефлекторы.
Особенности:
- Изготовлено из высококачественной термостойкой ткани.
- Металлические детали с обработанной поверхностью для защиты от ржавчины и выцветания.
- Для более мягкого и равномерного света можно использовать дополнительный рассеиватель.
- Поставляется в сумке с ярлыком для защиты зонта во время хранения и транспортировки.
Рекомендуется в качестве основного (рисующего) света, а также для освещения фона.
Применяется в выездной и в студийной фотографии.