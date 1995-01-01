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Зонт Profoto Umbrella Shallow Translucent S, просветной, 85 см

  • Umbrella Shallow Translucent S, просветной, 85 см
  • Umbrella Shallow Translucent S, просветной, 85 см
  • Umbrella Shallow Translucent S, просветной, 85 см
  • Umbrella Shallow Translucent S, просветной, 85 см
  • Umbrella Shallow Translucent S, просветной, 85 см
  • Umbrella Shallow Translucent S, просветной, 85 см
  • Umbrella Shallow Translucent S, просветной, 85 см
  • Umbrella Shallow Translucent S, просветной, 85 см
  • Umbrella Shallow Translucent S, просветной, 85 см
Код товара:УТ-00038247
Артикул:100973

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Легкий зонт для создания равномерного рассеянного света на большой площади. Зонты являются классическим инструментом фотографов, и это неудивительно — ведь они так удобны в работе и при транспортировке. Зонты Profoto обеспечивают великолепное освещение и изготавливаются с соблюдением самых строгих стандартов наших инструментов формирования света. Зонты доступны в 18 моделях и изготавливаются из высококачественных тканей, а металлические детали с обработанной поверхностью гарантируют многолетнюю службу.

Потрясающе удобные портативные зонты с мелким куполом идеальны для создания мягкого, широкого светового пятна. Они легкие, быстро устанавливаются и практически не занимают места в сложенном состоянии. Прозрачные зонты рассеивают и смягчают свет, снижая контрастность. Они применяются для фотографии на просвет и оптимальны для создания мягкого освещения при съемке с очень близкого расстояния.

  • Изготовлено из высококачественной термостойкой ткани.
  • Металлические детали с обработанной поверхностью для защиты от ржавчины и выцветания.
  • Превратите свой зонт в софтбокс с помощью дополнительного задника.
  • Поставляется в сумке с ярлыком для защиты зонта во время хранения и транспортировки