Зонт Profoto Umbrella Shallow Translucent M, просветной, 105 см
Код товара : УТ-00038249
Артикул : 100976
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
0.4 кг
Вес (брутто), г
0.850
Описание
Легкий зонт для создания равномерного рассеянного света на большой площади. Зонты являются классическим инструментом фотографов, и это неудивительно — ведь они так удобны в работе и при транспортировке. Зонты Profoto обеспечивают великолепное освещение и изготавливаются с соблюдением самых строгих стандартов наших инструментов формирования света. Зонты доступны в 18 моделях и изготавливаются из высококачественных тканей, а металлические детали с обработанной поверхностью гарантируют многолетнюю службу.
Потрясающе удобные портативные зонты с мелким куполом идеальны для создания мягкого, широкого светового пятна. Они легкие, быстро устанавливаются и практически не занимают места в сложенном состоянии. Прозрачные зонты рассеивают и смягчают свет, снижая контрастность. Они применяются для фотографии на просвет и оптимальны для создания мягкого освещения при съемке с очень близкого расстояния.
- Изготовлено из высококачественной термостойкой ткани.
- Металлические детали с обработанной поверхностью для защиты от ржавчины и выцветания.
- Превратите свой зонт в софтбокс с помощью дополнительного задника.
- Поставляется в сумке с ярлыком для защиты зонта во время хранения и транспортировки