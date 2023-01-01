Описание

Легкий зонт для создания равномерного рассеянного света на большой площади. Зонты являются классическим инструментом фотографов, и это неудивительно — ведь они так удобны в работе и при транспортировке. Зонты Profoto обеспечивают великолепное освещение и изготавливаются с соблюдением самых строгих стандартов наших инструментов формирования света. Зонты доступны в 18 моделях и изготавливаются из высококачественных тканей, а металлические детали с обработанной поверхностью гарантируют многолетнюю службу.

Потрясающе удобные портативные зонты с мелким куполом идеальны для создания мягкого, широкого светового пятна. Они легкие, быстро устанавливаются и практически не занимают места в сложенном состоянии. Прозрачные зонты рассеивают и смягчают свет, снижая контрастность. Они применяются для фотографии на просвет и оптимальны для создания мягкого освещения при съемке с очень близкого расстояния.