Рассеиватель для зонта Profoto Umbrella M Diffuser -1.5
Код товара : УТ-00027514
Артикул : 100991
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Рассеиватель для отражающих зонтов Profoto Umbrella M (105 см), подходит как для глубких (Deep), так и для неглубоких (Shallow) моделей. Позволяет превратить ваш зонт в подобие октабокса, обеспечивая более мягкий, более рассеянный свет. Потери по светопропускаемости составляют 1.5 ступени экспозиции. Рассеиватель выполнен из плотной жаропрочной ткани, поставляется в мягком чехле.
Зонты – относительно недорогие, легкие и быстро раскладывающиеся модификаторы света, наиболее популярны для выездной съемки и съемки на открытом воздухе. Благодаря таким аксессуарам как дополнительные рассеиватели зонты Profoto помогают решать множество разных задач.