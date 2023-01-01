Описание

Рассеиватель для отражающих зонтов Profoto Umbrella M (105 см), подходит как для глубких (Deep), так и для неглубоких (Shallow) моделей. Позволяет превратить ваш зонт в подобие октабокса, обеспечивая более мягкий, более рассеянный свет. Потери по светопропускаемости составляют 1.5 ступени экспозиции. Рассеиватель выполнен из плотной жаропрочной ткани, поставляется в мягком чехле.

Зонты – относительно недорогие, легкие и быстро раскладывающиеся модификаторы света, наиболее популярны для выездной съемки и съемки на открытом воздухе. Благодаря таким аксессуарам как дополнительные рассеиватели зонты Profoto помогают решать множество разных задач.