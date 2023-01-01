Простой аксессуар, который устанавливается над передней частью белого или серебристого зонта, превращая его в большой софтбокс, создающий более мягкий и рассеянный свет. Совместим с белым зонтом L и серебристым зонтом L. Понижает выходную мощность на 1.5 ступени.