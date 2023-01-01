Описание

Она также позволяет фокусировать и моделировать свет простым передвижением рукоятки зонта в держателе. Кроме того, крепкие стрежни из стекловолокна делают зонт надежным и прочным. Он предлагается в трех версиях: серебристой, белой и просветной. Белая версия создает ровный рассеянный свет с мягкими тенями, и чем ближе к объекту съемки установлен зонт, тем мягче будут тени.