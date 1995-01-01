Она также позволяет фокусировать и моделировать свет простым передвижением рукоятки зонта в держателе. Кроме того, крепкие стрежни из стекловолокна делают зонт надежным и прочным. Он предлагается в трех версиях: серебристой, белой и просветной. Белая версия создает ровный рассеянный свет с мягкими тенями, и чем ближе к объекту съемки установлен зонт, тем мягче будут тени.

Большой источник света, который создает мягкий и ровный свет

Более глубокая форма для лучшего контроля и точного моделирования света.

16 прочных спиц из стекловолокна для круглой формы и более равномерного распространения света

Сделан из жаропрочного высококачественного материала, обеспечивающего высочайшее качество света в течение долгих лет использования.

Обработка металлических поверхностей против ржавчины и выцветания

Дополнительно можно приобрести рассеиватель для создания более мягкого, равномерного света

Поставляется с высококачественной сумкой, защищающей зонт во время хранения и транспортировки