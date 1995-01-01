Более глубокая форма позволяет фотографу лучше контролировать распределение света. Она также позволяет фотографу фокусировать и формировать свет просто, перемещая ручку зонта в ее держателе. В дополнение к этому, прочные спицы из стекловолокна делают этот зонт надежным и прочным. Он предлагается в трех версиях: серебристый, белый и просветной.. Съемка на просвет с использованием этого полупрозрачного зонта дает возможность получить рассеянный свет с мягкими тенями.

Большой источник света, который создает мягкий и ровный свет

Более глубокая форма для лучшего контроля и точного моделирования света.

16 прочных спиц из стекловолокна для круглой формы и более равномерного распространения света

Сделан из жаропрочного высококачественного материала, обеспечивающего высочайшее качество света в течение долгих лет использования.

Обработка металлических поверхностей против ржавчины и выцветания

Легкая по весу ткань с серебристым покрытием

Поставляется с высококачественной сумкой, защищающей зонт во время хранения и транспортировки.