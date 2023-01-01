Описание

Более глубокая форма позволяет фотографу лучше контролировать распределение света. Она также позволяет фотографу фокусировать и формировать свет просто, перемещая ручку зонта в ее держателе. В дополнение к этому, прочные спицы из стекловолокна делают этот зонт надежным и прочным. Он предлагается в трех версиях: серебристый, белый и просветной.. Съемка на просвет с использованием этого полупрозрачного зонта дает возможность получить рассеянный свет с мягкими тенями.