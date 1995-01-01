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Зонт Profoto Umbrella Deep Translucent XL, глубокий, просветной, 165 см

  • Umbrella Deep Translucent XL, глубокий, просветной, 165 см
  • Umbrella Deep Translucent XL, глубокий, просветной, 165 см
  • Umbrella Deep Translucent XL, глубокий, просветной, 165 см
  • Umbrella Deep Translucent XL, глубокий, просветной, 165 см
  • Umbrella Deep Translucent XL, глубокий, просветной, 165 см
Код товара:УТ-00016590
Артикул:100982

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Более глубокая форма позволяет фотографу лучше контролировать распределение света. Она также позволяет фотографу фокусировать и формировать свет просто, перемещая ручку зонта в ее держателе. В дополнение к этому, прочные спицы из стекловолокна делают этот зонт надежным и прочным. Он предлагается в трех версиях: серебристый, белый и просветной.. Съемка на просвет с использованием этого полупрозрачного зонта дает возможность получить рассеянный свет с мягкими тенями.

  • Большой источник света, который создает мягкий и ровный свет
  • Более глубокая форма для лучшего контроля и точного моделирования света.
  • 16 прочных спиц из стекловолокна для круглой формы и более равномерного распространения света
  • Сделан из жаропрочного высококачественного материала, обеспечивающего высочайшее качество света в течение долгих лет использования.
  • Обработка металлических поверхностей против ржавчины и выцветания
  • Легкая по весу ткань с серебристым покрытием
  • Поставляется с высококачественной сумкой, защищающей зонт во время хранения и транспортировки.