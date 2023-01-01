Зонт Profoto Umbrella Deep Translucent XL, глубокий, просветной, 165 см
Код товара : УТ-00016590
Артикул : 100982
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Profoto 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.250
Описание
Более глубокая форма позволяет фотографу лучше контролировать распределение света. Она также позволяет фотографу фокусировать и формировать свет просто, перемещая ручку зонта в ее держателе. В дополнение к этому, прочные спицы из стекловолокна делают этот зонт надежным и прочным. Он предлагается в трех версиях: серебристый, белый и просветной.. Съемка на просвет с использованием этого полупрозрачного зонта дает возможность получить рассеянный свет с мягкими тенями.
- Большой источник света, который создает мягкий и ровный свет
- Более глубокая форма для лучшего контроля и точного моделирования света.
- 16 прочных спиц из стекловолокна для круглой формы и более равномерного распространения света
- Сделан из жаропрочного высококачественного материала, обеспечивающего высочайшее качество света в течение долгих лет использования.
- Обработка металлических поверхностей против ржавчины и выцветания
- Легкая по весу ткань с серебристым покрытием
- Поставляется с высококачественной сумкой, защищающей зонт во время хранения и транспортировки.