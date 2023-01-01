Зонт Profoto Umbrella Deep Translucent S, глубокий просветной 85 см
Код товара : УТ-00038250
Артикул : 100985
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
0.45 кг
Вес (брутто), г
1.800
Описание
Легкий зонт для создания равномерного рассеянного света на большой площади. Зонты являются классическим инструментом фотографов, и это неудивительно — ведь они так удобны в работе и при транспортировке. Зонты Profoto обеспечивают великолепное освещение и изготавливаются с соблюдением самых строгих стандартов наших инструментов формирования света. Зонты доступны в 18 моделях и изготавливаются из высококачественных тканей, а металлические детали с обработанной поверхностью гарантируют многолетнюю службу.
Все зонты Profoto с глубоким куполом имеют углубленный, параболической формы купол. Чем больше его глубина, тем удобнее контролировать расходимость пучка света. Кроме того, формой и резкостью светового потока можно управлять, просто двигая ручку зонта вперед и назад. Прозрачные зонты рассеивают и смягчают свет, снижая контрастность. Они применяются для фотографии на просвет и оптимальны для создания мягкого освещения при съемке с очень близкого расстояния.
Рекомендуется для использования в качестве основного (рисующего) света.
- Более глубокий для лучшего контроля и четкого формирования света
- Компактный, легкий и исключительно портативный
- Максимальное удобство использования
- 16 стержней из стекловолокна обеспечивают параболическую форму и более равномерное рассеяние света
- Изготовлено из высококачественной термостойкой ткани
- Металлические детали с обработанной поверхностью для защиты от ржавчины и выцветания
- Превратите свой зонт в софтбокс с помощью дополнительного задника
- Поставляется в чехле с логотипом для защиты зонта во время хранения и транспортировки