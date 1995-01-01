Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Зонт Profoto Umbrella Deep Translucent S, глубокий просветной 85 см

  • Umbrella Deep Translucent S, глубокий просветной 85 см
  • Umbrella Deep Translucent S, глубокий просветной 85 см
  • Umbrella Deep Translucent S, глубокий просветной 85 см
  • Umbrella Deep Translucent S, глубокий просветной 85 см
  • Umbrella Deep Translucent S, глубокий просветной 85 см
  • Umbrella Deep Translucent S, глубокий просветной 85 см
  • Umbrella Deep Translucent S, глубокий просветной 85 см
  • Umbrella Deep Translucent S, глубокий просветной 85 см
  • Umbrella Deep Translucent S, глубокий просветной 85 см
  • Umbrella Deep Translucent S, глубокий просветной 85 см
  • Umbrella Deep Translucent S, глубокий просветной 85 см
  • Umbrella Deep Translucent S, глубокий просветной 85 см
  • Umbrella Deep Translucent S, глубокий просветной 85 см
Код товара:УТ-00038250
Артикул:100985

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Легкий зонт для создания равномерного рассеянного света на большой площади. Зонты являются классическим инструментом фотографов, и это неудивительно — ведь они так удобны в работе и при транспортировке. Зонты Profoto обеспечивают великолепное освещение и изготавливаются с соблюдением самых строгих стандартов наших инструментов формирования света. Зонты доступны в 18 моделях и изготавливаются из высококачественных тканей, а металлические детали с обработанной поверхностью гарантируют многолетнюю службу.

Все зонты Profoto с глубоким куполом имеют углубленный, параболической формы купол. Чем больше его глубина, тем удобнее контролировать расходимость пучка света. Кроме того, формой и резкостью светового потока можно управлять, просто двигая ручку зонта вперед и назад. Прозрачные зонты рассеивают и смягчают свет, снижая контрастность. Они применяются для фотографии на просвет и оптимальны для создания мягкого освещения при съемке с очень близкого расстояния.

Рекомендуется для использования в качестве основного (рисующего) света.

  • Более глубокий для лучшего контроля и четкого формирования света
  • Компактный, легкий и исключительно портативный
  • Максимальное удобство использования
  • 16 стержней из стекловолокна обеспечивают параболическую форму и более равномерное рассеяние света
  • Изготовлено из высококачественной термостойкой ткани
  • Металлические детали с обработанной поверхностью для защиты от ржавчины и выцветания
  • Превратите свой зонт в софтбокс с помощью дополнительного задника
  • Поставляется в чехле с логотипом для защиты зонта во время хранения и транспортировки