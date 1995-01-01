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Зонт Profoto Umbrella Deep Silver L, глубокий, серебристый, 130 см

  • Umbrella Deep Silver L, глубокий, серебристый, 130 см
  • Umbrella Deep Silver L, глубокий, серебристый, 130 см
  • Umbrella Deep Silver L, глубокий, серебристый, 130 см
Код товара:УТ-00016589
Артикул:100978

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Она также позволяет фокусировать и моделировать свет простым передвижением рукоятки зонта в держателе. Кроме того, крепкие стрежни из стекловолокна делают зонт надежным и прочным. Он предлагается в трех версиях: серебристый, белый и просветной. Серебристая поверхность создает несколько более контрастный свет и мягкие тени ярких участков изображения. Это сочетание мягкого и жесткого света идеально подходит для выделения структуры материалов.

  • Большой источник света, который создает мягкий и ровный свет
  • Более глубокая форма для лучшего контроля и точного моделирования света.
  • 16 прочных спиц из стекловолокна для круглой формы и более равномерного распространения света
  • Легкая по весу ткань с серебристым покрытием
  • Сделан из жаропрочного высококачественного материала, обеспечивающего высочайшее качество света в течение долгих лет использования.
  • Обработка металлических поверхностей против ржавчины и выцветания
  • Дополнительно можно приобрести рассеиватель для создания более мягкого, равномерного света
  • Поставляется с высококачественной сумкой, защищающей зонт во время хранения и транспортировки.