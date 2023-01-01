Описание

Она также позволяет фокусировать и моделировать свет простым передвижением рукоятки зонта в держателе. Кроме того, крепкие стрежни из стекловолокна делают зонт надежным и прочным. Он предлагается в трех версиях: серебристый, белый и просветной. Серебристая поверхность создает несколько более контрастный свет и мягкие тени ярких участков изображения. Это сочетание мягкого и жесткого света идеально подходит для выделения структуры материалов.