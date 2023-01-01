Зонт Profoto Umbrella Deep Silver L, глубокий, серебристый, 130 см
Код товара : УТ-00016589
Артикул : 100978
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.050
Описание
Она также позволяет фокусировать и моделировать свет простым передвижением рукоятки зонта в держателе. Кроме того, крепкие стрежни из стекловолокна делают зонт надежным и прочным. Он предлагается в трех версиях: серебристый, белый и просветной. Серебристая поверхность создает несколько более контрастный свет и мягкие тени ярких участков изображения. Это сочетание мягкого и жесткого света идеально подходит для выделения структуры материалов.
- Большой источник света, который создает мягкий и ровный свет
- Более глубокая форма для лучшего контроля и точного моделирования света.
- 16 прочных спиц из стекловолокна для круглой формы и более равномерного распространения света
- Легкая по весу ткань с серебристым покрытием
- Сделан из жаропрочного высококачественного материала, обеспечивающего высочайшее качество света в течение долгих лет использования.
- Обработка металлических поверхностей против ржавчины и выцветания
- Дополнительно можно приобрести рассеиватель для создания более мягкого, равномерного света
- Поставляется с высококачественной сумкой, защищающей зонт во время хранения и транспортировки.