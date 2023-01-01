Фиолетовый (светлая лаванда) светофильтр для вспышек Profoto A1, A1X, A2, A10, C1 Plus. Для творческого использования: цветного освещения главного объекта или фона. Магнитное крепление позволяет практически моментально устанавливать и снимать фильтр, что значительно экономит время при съемке. Более того, фильтры можно комбинировать друг с другом и с другими насадками (сотовыми решетками, купольным рассеивателем, отражателями Bounce Card и Soft Bounce).