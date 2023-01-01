Фильтр для вспышки Profoto Clic Gel Blue для A и C серии
Код товара : УТ-00050401
Артикул : 101018
4 890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Синий светофильтр для вспышек Profoto A1, A1X, A2, A10, C1 Plus. Для творческого использования: цветного освещения главного объекта или фона.
Магнитное крепление позволяет практически моментально устанавливать и снимать фильтр, что значительно экономит время при съемке. Более того, фильтры можно комбинировать друг с другом и с другими насадками (сотовыми решетками, купольным рассеивателем, отражателями Bounce Card и Soft Bounce).