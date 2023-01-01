Маска Profoto Stripmask RFi 7cm 1x3'
Код товара : УТ-00016582
Артикул : 254632
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Создает еще более узкую подсветку от софтбокса Strip RFi. Все стрип-маски для софтбоксов RFi имеют утопленную переднюю панель для крепления различных аксессуаров. Стрип-маски создают более узкую подсветку и используются для выделения деталей.
Функции
- Создает узкую подсветку.
- Липучки для простого и быстрого крепления.
- Изготовлено из высококачественной ткани.
- Поставляется в мягком чехле с ярлыком.