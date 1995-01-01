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Маска Profoto Stripmask RFi 7cm 1x3'

  • Stripmask RFi 7cm 1x3'
  • Stripmask RFi 7cm 1x3'
  • Stripmask RFi 7cm 1x3'
  • Stripmask RFi 7cm 1x3'
  • Stripmask RFi 7cm 1x3'
Код товара:УТ-00016582
Артикул:254632

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Создает еще более узкую подсветку от софтбокса Strip RFi. Все стрип-маски для софтбоксов RFi имеют утопленную переднюю панель для крепления различных аксессуаров. Стрип-маски создают более узкую подсветку и используются для выделения деталей.

Функции

  • Создает узкую подсветку.
  • Липучки для простого и быстрого крепления.
  • Изготовлено из высококачественной ткани.
  • Поставляется в мягком чехле с ярлыком.