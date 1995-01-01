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Маска Profoto Stripmask RFi 7cm 1x3'

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Код товара: УТ-00016582 Артикул: 254632 Код товара: УТ-00016582 Артикул: 254632 Вес (брутто), кг 0.100 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.100 Описание Создает еще более узкую подсветку от софтбокса Strip RFi. Все стрип-маски для софтбоксов RFi имеют утопленную переднюю панель для крепления различных аксессуаров. Стрип-маски создают более узкую подсветку и используются для выделения деталей. Функции Создает узкую подсветку.

Липучки для простого и быстрого крепления.

Изготовлено из высококачественной ткани.

Поставляется в мягком чехле с ярлыком. Видео Наш обзор

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