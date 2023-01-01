Адаптер Profoto Stand Adapter for Umbrella, для установки зонта на стойку
Код товара : УТ-00038259
Артикул : 101099
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.800
Описание
Адаптер для крепления зонта на студийную стойку. Можно использовать со снятыми с производства головами Profoto и продуктами других производителей. Изготовлен из высококачественного металла.