Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Соты Profoto Grid small 5° (для D1 и D2)

  • Grid small 5° (для D1 и D2)
  • Grid small 5° (для D1 и D2)
  • Grid small 5° (для D1 и D2)
Код товара:УТ-00011272
Артикул:100795

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Сотовые насадки – это несложные аксессуары, ограничивающие рассеивание света. Используйте их, чтобы сформировать ваш основной свет, создавать фоновые эффекты для портретной съемки, или для акцента на яркие участки изображения в предметной съемке. Устанавливаются непосредственно на моноблок D1 или D2.

Насадка 100795 ограничивает угол рассевиания света с 77° до всего лишь 5°. Адаптеры и дополнительные крепления не требуются.

  • Простота использования.
  • Встроенные зажимы для термостойких фильтров и желатиновых светофильтров.
  • Угол рассеивания света 5°.