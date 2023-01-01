Соты Profoto Grid small 20° (для D1 и D2)
Код товара : УТ-00011274
Артикул : 100797
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Сотовые насадки (Grids, Honeycombs) – это несложные аксессуары, ограничивающие рассеивание света. Используйте их, чтобы сформировать ваш основной свет, создавать фоновые эффекты для портретной съемки, или для акцента на яркие участки изображения в предметной съемке. Устанавливаются непосредственно на моноблок D1 или D2.
Насадка 100797 ограничивает угол рассеивания света с 77° до 20°. Адаптеры и дополнительные крепления не требуются.
- Простота использования.
- Встроенные зажимы для термостойких фильтров и желатиновых светофильтров.
- Угол рассеивания света 20°.