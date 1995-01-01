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Соты Profoto Grid small 20° (для D1 и D2)

  • Grid small 20° (для D1 и D2)
  • Grid small 20° (для D1 и D2)
  • Grid small 20° (для D1 и D2)
Код товара:УТ-00011274
Артикул:100797

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Сотовые насадки (Grids, Honeycombs) – это несложные аксессуары, ограничивающие рассеивание света. Используйте их, чтобы сформировать ваш основной свет, создавать фоновые эффекты для портретной съемки, или для акцента на яркие участки изображения в предметной съемке. Устанавливаются непосредственно на моноблок D1 или D2.

Насадка 100797 ограничивает угол рассеивания света с 77° до 20°. Адаптеры и дополнительные крепления не требуются.

  • Простота использования.
  • Встроенные зажимы для термостойких фильтров и желатиновых светофильтров.
  • Угол рассеивания света 20°.