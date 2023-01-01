Описание

Сотовые насадки (Grids, Honeycombs) – это несложные аксессуары, ограничивающие рассеивание света. Используйте их, чтобы сформировать ваш основной свет, создавать фоновые эффекты для портретной съемки, или для акцента на яркие участки изображения в предметной съемке. Устанавливаются непосредственно на моноблок D1 или D2.

Насадка 100796 ограничивает угол рассеивания света с 77° до 10°. Адаптеры и дополнительные крепления не требуются.