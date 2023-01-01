Сотовая решетка Clic Grid 20 повышает направленность света, контрастность и выразительность изображения. С ее помощью вы можете фокусировать свет на нужных областях, при этом ограничивая его распространение на остальных участках кадра. Благодаря магнитному креплению сотовая решетка Clic устанавливается на вспышку и снимается с нее мгновенно. Кроме того, ее можно использовать с другими светоформирующими инструментами – например, с держателем для светофильтров.