Соты Profoto Clic Grid 20° для A и C серии
Код товара : УТ-00050402
Артикул : 101219
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
- Повышает контрастность и выразительность
- Удобное магнитное крепление
- Возможность использовать с совместимыми светоформирующими инструментами
Сотовая решетка Clic Grid 20 повышает направленность света, контрастность и выразительность изображения. С ее помощью вы можете фокусировать свет на нужных областях, при этом ограничивая его распространение на остальных участках кадра. Благодаря магнитному креплению сотовая решетка Clic устанавливается на вспышку и снимается с нее мгновенно. Кроме того, ее можно использовать с другими светоформирующими инструментами – например, с держателем для светофильтров.
Совместимые вспышки: Profoto A1, A1X, A2, A10, C1 Plus.