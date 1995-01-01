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Соты Profoto Softgrid 50° 120 х 180 см для софтбокса RFi 4х6'

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Код товара: УТ-00011334 Артикул: 254624 Код товара: УТ-00011334 Артикул: 254624 Размер упаковки 47 х 13 х 7 см, вес брутто 500 г Вес (брутто), кг 0.570 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Размер упаковки 47 х 13 х 7 см, вес брутто 500 г Вес (брутто), кг 0.570 Описание Все софтбоксы RFi имеют утопленный в корпус рассеиватель, что позволяет устанавливать соты Softgrid. Сотовая решетка уменьшает угол рассеивания до 50°. Иными словами, соты Softgrid создают более направленное освещение для более контрастных, более «драматичных» фотографий. Сотфбокс продается отдельно. Материал: текстиль. Видео Наш обзор

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