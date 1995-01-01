Все софтбоксы RFi имеют утопленный в корпус рассеиватель, что позволяет устанавливать соты Softgrid. Сотовая решетка уменьшает угол рассеивания до 50°. Иными словами, соты Softgrid создают более направленное освещение, позволяющее создавать более контрастные, более «драматичные» фотографии. Сотфбокс продается отдельно.
Материал: текстиль.
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