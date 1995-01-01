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Соты Profoto Softgrid 50° 60 х 90 см для софтбокса RFi 2х3'

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Код товара: УТ-00011332 Артикул: 254622 Код товара: УТ-00011332 Артикул: 254622 Размер упаковки 47 х 12 х 3 см, вес брутто 150 г. Вес (брутто), кг 0.180 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Размер упаковки 47 х 12 х 3 см, вес брутто 150 г. Вес (брутто), кг 0.180 Описание Все софтбоксы RFi имеют утопленный в корпус рассеиватель, что позволяет устанавливать соты Softgrid. Сотовая решетка уменьшает угол рассеивания до 50°. Иными словами, соты Softgrid создают более направленное освещение, позволяющее создавать более контрастные, более «драматичные» фотографии. Сотфбокс продается отдельно. Материал: текстиль. Видео Наш обзор

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