Соты Profoto Softgrid 50° 60 х 90 см для софтбокса RFi 2х3'
Код товара : УТ-00011332
Артикул : 254622
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Profoto 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.180
Описание
Все софтбоксы RFi имеют утопленный в корпус рассеиватель, что позволяет устанавливать соты Softgrid. Сотовая решетка уменьшает угол рассеивания до 50°. Иными словами, соты Softgrid создают более направленное освещение, позволяющее создавать более контрастные, более «драматичные» фотографии. Сотфбокс продается отдельно.
Материал: текстиль.