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Соты Profoto Softgrid 50° 60 х 90 см для софтбокса RFi 2х3'

  • Softgrid 50° 60 х 90 см для софтбокса RFi 2х3'
  • Softgrid 50° 60 х 90 см для софтбокса RFi 2х3'
  • Softgrid 50° 60 х 90 см для софтбокса RFi 2х3'
Код товара:УТ-00011332
Артикул:254622

Товар не найден

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Описание
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Описание

Все софтбоксы RFi имеют утопленный в корпус рассеиватель, что позволяет устанавливать соты Softgrid. Сотовая решетка уменьшает угол рассеивания до 50°. Иными словами, соты Softgrid создают более направленное освещение, позволяющее создавать более контрастные, более «драматичные» фотографии. Сотфбокс продается отдельно.

Материал: текстиль.