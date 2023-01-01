Все софтбоксы RFi имеют утопленный в корпус рассеиватель, что позволяет устанавливать соты Softgrid. Сотовая решетка уменьшает угол рассеивания до 50°. Иными словами, соты Softgrid создают более направленное освещение для более контрастных, более «драматичных» фотографий. Сотфбокс продается отдельно.