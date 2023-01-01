Соты Profoto Softgrid 50° 150 см для октабокса RFi 5'
Код товара : УТ-00011341
Артикул : 254631
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.260
Описание
Все софтбоксы RFi имеют утопленный в корпус рассеиватель, что позволяет устанавливать соты Softgrid. Сотовая решетка уменьшает угол рассеивания до 50°. Иными словами, соты Softgrid создают более направленное освещение и значительно устраняют паразитный свет, позволяя вам придавать свету еще более точную форму. Сотфбокс продается отдельно.
Материал: текстиль.