Описание

Ограничивает рассеивание пучка света.

Просто и быстро устанавливается.

Компактный и легкий.

Изготовлен из высококачественной ткани.

Поставляется в мягком чехле с логотипом.

Чтобы уменьшить рассеивание пучка света, установите на софтбокс Clic сотовую решетку, которую можно приобрести отдельно. Сотовая решетка создает более направленный световой поток, уменьшая боковое рассеивание, что позволяет более точно работать со светом.

Важное примечание: рекомендуется только для вспышек Profoto со светодиодным пилотным светом.