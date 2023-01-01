Соты Profoto Clic Softgrid 2' Octa
Код товара : УТ-00057535
Артикул : 101304
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.200
Описание
- Ограничивает рассеивание пучка света.
- Просто и быстро устанавливается.
- Компактный и легкий.
- Изготовлен из высококачественной ткани.
- Поставляется в мягком чехле с логотипом.
Чтобы уменьшить рассеивание пучка света, установите на софтбокс Clic сотовую решетку, которую можно приобрести отдельно. Сотовая решетка создает более направленный световой поток, уменьшая боковое рассеивание, что позволяет более точно работать со светом.
Важное примечание: рекомендуется только для вспышек Profoto со светодиодным пилотным светом.