Описание

Благодаря синхронизатору Profoto Connect вы сможете добиваться естественного освещения в любой обстановке. У него нет ни одной кнопки, зато есть три режима: автоматический, ручной или выключенное состояние. В автоматическом режиме мощность импульса, а значит и значение экспозиции, вычисляется без вашего участия. Вам остается только навести камеру и снять кадр. Переключившись в ручной режим, можно выполнить тонкую настройку экспозиции на вспышке или в приложении Profoto. Это делает синхронизатор Profoto Connect отличным выбором для новичков. Неважно, насколько вы опытны в работе с искусственным освещением: теперь у вас есть инструмент, который поможет добиваться естественно выглядящего и привлекательного освещения.

Этот компактный, легкий и эргономичный синхронизатор совместим со всеми источниками света Profoto с технологией AirTTL. Сюда относится накамерная вспышка A1, выносные вспышки серии B (B1, B1 X, B2, B10), студийные моноблоки D1 и D2 (D1 только в ручном режиме). Другое оборудование (в ручном режиме) можно подключить с помощью трансивера Air Sync. Но самое главное — он позволяет сосредоточиться на творческом процессе, чтобы вы могли создавать шедевры.

Синхронизатор Profoto Сonnect исключительно миниатюрен и едва заметен на камере. Встроенный литий-полимерный аккумулятор обеспечивает до 30 часов работы от одной зарядки.

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 2.4 ГГц

Число каналов: 8

Дальность действия: до 300 м (стандартный ручной режим), до 100 м (TTL, HSS)

Подключение к телефону: Bluetooth, приложение Profoto для iOS

Обновление прошивки: через приложение на смартфоне

В комплект поставки Profoto Connect входит сам синхронизатор Profoto Connect, зарядный кабель (USB-C — USB-A) и защитный чехол.

Совместимость с камерами:

Olympus OM-D E-M1 II

Olympus OM-D E-M5 II

Olympus Pen-F

Panasonic DC-S1R

Panasonic DC-S1

Panasonic DC-GH5

Panasonic DC-GH5S

Panasonic DC-G9

Список будет пополняться, уточняйте актуальную информацию на сайте производителя:

https://profoto.com/ru/products/air-remotes/remotes/profoto-connect