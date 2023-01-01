Описание

Фотографы часто называют белый рефлектор Softlight прозвищем «BeautyDish». Причина проста: этот рефлектор предлагает великолепное сочетание ровного света, четкой формы и контраста. На выходе мы получаем нетронутый естественный вид с немного акцентированными тенями, что зачастую идеально подходит для портретной съемки и съемки людей. Белая версия обеспечивает более мягкий и немного более ровный свет, чем ее серебристый аналог.

Угол рассеивания: 65° в положении 4.

Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100): f/32.4 в положении зума 4.

Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.

Совместим со всеми вспышками и моноблоками Profoto.

Добавьте соты для более акцентированного света или тканевый диффузор для мягкого света, как у софтбокса.