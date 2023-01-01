Портретная тарелка Profoto Softlight Reflector White 65° (BeautyDish) белая
Код товара : УТ-00010792
Артикул : 100608
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.25 кг
Вес (брутто), г
2.200
Размеры товара
диаметр 52.5, глубина 19 см
Описание
Фотографы часто называют белый рефлектор Softlight прозвищем «BeautyDish». Причина проста: этот рефлектор предлагает великолепное сочетание ровного света, четкой формы и контраста. На выходе мы получаем нетронутый естественный вид с немного акцентированными тенями, что зачастую идеально подходит для портретной съемки и съемки людей. Белая версия обеспечивает более мягкий и немного более ровный свет, чем ее серебристый аналог.
- Угол рассеивания: 65° в положении 4.
- Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100): f/32.4 в положении зума 4.
- Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.
Совместим со всеми вспышками и моноблоками Profoto.
Добавьте соты для более акцентированного света или тканевый диффузор для мягкого света, как у софтбокса.