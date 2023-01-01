Портретная тарелка Profoto Softlight Reflector Silver 26° (BeautyDish) серебристая
Код товара : УТ-00011257
Артикул : 100607
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.25 кг
Вес (брутто), г
2.100
Размеры товара
диаметр 52.5, глубина 19 см
Описание
- Угол рассеивания: 26° в положении 4.
- Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100): f/64.1 в положении зума 4.
- Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.
Совместим со всеми вспышками и моноблоками Profoto.