Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100): f/64.1 в положении зума 4.
Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.
Совместим со всеми вспышками и моноблоками Profoto.
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