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Портретная тарелка Profoto Softlight Reflector Silver 26° (BeautyDish) серебристая

Код товара:УТ-00011257
Артикул:100607

Товар не найден

Характеристики
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Описание

  • Угол рассеивания: 26° в положении 4.
  • Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100): f/64.1 в положении зума 4.
  • Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.

Совместим со всеми вспышками и моноблоками Profoto.