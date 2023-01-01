Фотографы часто называют серебристый рефлектор Softlight неофициальным именем «BeautyDish». Причина проста: этот рефлектор предлагает великолепное сочетание ровного света, четкой формы и контраста. На выходе мы получаем нетронутый естественный вид с немного акцентированными тенями, что зачастую идеально подходит для портретной съемки и съемки людей. Серебристая версия обеспечивает более жесткий свет и контраст, чем ее белый аналог.