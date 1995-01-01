Портретная тарелка Profoto Softlight Reflector Silver 26° (BeautyDish) серебристая



Код товара: УТ-00011257 Артикул: 100607 Код товара: УТ-00011257 Артикул: 100607 Вес 1.25 кг Вес (брутто), кг 2.100 Размеры диаметр 52.5, глубина 19 см Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 1.25 кг Вес (брутто), кг 2.100 Размеры диаметр 52.5, глубина 19 см Описание Угол рассеивания: 26° в положении 4.

Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100): f/64.1 в положении зума 4.

Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании. Совместим со всеми вспышками и моноблоками Profoto. Видео Наш обзор

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