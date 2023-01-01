Соты Profoto Softgrid 50⁰ 1x1,3 для софтбокса RFI 1x1.3'
Код товара : УТ-00016581
Артикул : 254620
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.160
Описание
Все софтбоксы RFi имеют утопленный в корпус рассеиватель, что позволяет устанавливать соты Softgrid. Сотовая решетка уменьшает угол рассеивания на 50%. Иными словами, соты Softgrid создают более направленное освещение и значительно устраняют паразитный свет, позволяя вам придавать свету еще более точную форму.