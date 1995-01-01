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Софтбокс Profoto Softbox RFi 90x120 см (3x4')



Код товара: УТ-00010790 Артикул: 254704 Код товара: УТ-00010790 Артикул: 254704 Вес 2.4 кг Вес (брутто), кг 2.800 Размеры 90 х 120 х 52 см Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 2.4 кг Вес (брутто), кг 2.800 Размеры 90 х 120 х 52 см Описание Совместимы со вспышками более 20 марок (при использовании переходных колец speedring).

Увеличенная глубина и утопленная фронтальная стенка для точного контроля освещения.

Двухслойные рассеиватели и серебристое внутреннее покрытие с высокой отражающей способностью.

Дополнительные принадлежности, например, Softgrid, Stripmask и Flat Front Diffuser позволяют еще точнее сформировать световое пятно.

Цветовая маркировка переходных колец и липучек Velcro обеспечивают беспрепятственный монтаж и демонтаж.

Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании. Комплект поставки: наружний и внутренний диффузор на липучках, спицы, чехол для транспортировки. Стойки и кольцо-адаптер для установки на вспышки продаются отдельно. Видео Наш обзор

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