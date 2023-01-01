Софтбокс Profoto Softbox RFi 90x120 см (3x4')
Код товара : УТ-00010790
Артикул : 254704
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
2.4 кг
Вес (брутто), г
2.800
Размеры товара
90 х 120 х 52 см
Описание
- Совместимы со вспышками более 20 марок (при использовании переходных колец speedring).
- Увеличенная глубина и утопленная фронтальная стенка для точного контроля освещения.
- Двухслойные рассеиватели и серебристое внутреннее покрытие с высокой отражающей способностью.
- Дополнительные принадлежности, например, Softgrid, Stripmask и Flat Front Diffuser позволяют еще точнее сформировать световое пятно.
- Цветовая маркировка переходных колец и липучек Velcro обеспечивают беспрепятственный монтаж и демонтаж.
- Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.
Комплект поставки: наружний и внутренний диффузор на липучках, спицы, чехол для транспортировки.
Стойки и кольцо-адаптер для установки на вспышки продаются отдельно.