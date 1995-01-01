Октабокс Profoto Softbox RFi 90 cm (3') Octa
Код товара:УТ-00011346
Артикул:254711
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг1.580
Описание
- Совместимы со вспышками более 20 марок (при использовании переходных колец speedring).
- Увеличенная глубина и утопленная фронтальная стенка для точного контроля освещения.
- Двухслойные рассеиватели и серебристое внутреннее покрытие с высокой отражающей способностью.
- Дополнительные соты Softgrid позволяют еще точнее сформировать световое пятно.
- Цветовая маркировка переходных колец и липучек Velcro обеспечивают беспрепятственный монтаж и демонтаж.
- Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.
Для использования необходим соответствующий адаптер Profoto Speedring (продаются отдельно).
В комплекте: софтбокс, передний рассеиватель, внутренний рассеиватель, каркасные спицы (8 шт, с цветной маркировкой), чехол для транспортировки.
Технические характеристики:
Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100), f-stop: 32 8/10 (с обоими рассеивателями)
Размер в разобранном виде: диаметр 90 см, глубина 40 см
Вес: 1.6 кг