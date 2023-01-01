Софтбокс Profoto Softbox RFi 60x90 см (2x3')
Код товара : УТ-00011343
Артикул : 254703
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.500
Описание
- Совместимы со вспышками более 20 марок (при использовании переходных колец speedring).
- Увеличенная глубина и утопленная фронтальная стенка для точного контроля освещения.
- Двухслойные рассеиватели и серебристое внутреннее покрытие с высокой отражающей способностью.
- Дополнительные принадлежности, например, Softgrid или Flat Front Diffuser позволяют еще точнее сформировать световое пятно.
- Цветовая маркировка переходных колец и липучек Velcro обеспечивают беспрепятственный монтаж и демонтаж.
- Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.
Для использования необходим соответствующий адаптер Profoto Speedring (продаются отдельно).
В комплекте: софтбокс, передний рассеиватель, внутренний рассеиватель, каркасные спицы (4 шт, с цветной маркировкой), чехол для транспортировки.
Технические характеристики:
Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100), f-stop: 32 7/10 (с обоими рассеивателями)
Размер в разобранном виде: 60 х 90 х 43.5 см
Вес: 1.5 кг