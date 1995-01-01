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Софтбокс Profoto Softbox RFi 60x90 см (2x3')

Код товара:УТ-00011343
Артикул:254703

Товар не найден

Характеристики
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Описание

  • Совместимы со вспышками более 20 марок (при использовании переходных колец speedring).
  • Увеличенная глубина и утопленная фронтальная стенка для точного контроля освещения.
  • Двухслойные рассеиватели и серебристое внутреннее покрытие с высокой отражающей способностью.
  • Дополнительные принадлежности, например, Softgrid или Flat Front Diffuser позволяют еще точнее сформировать световое пятно.
  • Цветовая маркировка переходных колец и липучек Velcro обеспечивают беспрепятственный монтаж и демонтаж.
  • Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.

Для использования необходим соответствующий адаптер Profoto Speedring (продаются отдельно).
В комплекте: софтбокс, передний рассеиватель, внутренний рассеиватель, каркасные спицы (4 шт, с цветной маркировкой), чехол для транспортировки.

Технические характеристики:

Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100), f-stop: 32 7/10 (с обоими рассеивателями)
Размер в разобранном виде: 60 х 90 х 43.5 см
Вес: 1.5 кг