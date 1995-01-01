Софтбокс Profoto Softbox RFi 40x60 см (1.3x2')
Код товара:УТ-00011342
Артикул:254702
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг1.000
Описание
- Совместимы со вспышками более 20 марок (при использовании переходных колец speedring).
- Увеличенная глубина и утопленная фронтальная стенка для точного контроля освещения.
- Двухслойные рассеиватели и серебристое внутреннее покрытие с высокой отражающей способностью.
- Дополнительные принадлежности, например, Softgrid или Flat Front Diffuser позволяют еще точнее сформировать световое пятно.
- Цветовая маркировка переходных колец и липучек Velcro обеспечивают беспрепятственный монтаж и демонтаж.
- Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.
Для использования необходим соответствующий адаптер Profoto Speedring (продаются отдельно).
В комплекте: софтбокс, передний рассеиватель, внутренний рассеиватель, каркасные спицы (4 шт, с цветной кодировкой), чехол для транспортировки.
Технические характеристики:
Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100), f-stop: 32 5/10 (с обоими рассеивателями)
Размер в разобранном виде: 40 х 60 х 34 см
Вес: 1.1 кг