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Софтбокс Profoto Softbox RFi 40x60 см (1.3x2')



Код товара: УТ-00011342 Артикул: 254702 Код товара: УТ-00011342 Артикул: 254702 Вес (брутто), кг 1.000 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 1.000 Описание Совместимы со вспышками более 20 марок (при использовании переходных колец speedring).

Увеличенная глубина и утопленная фронтальная стенка для точного контроля освещения.

Двухслойные рассеиватели и серебристое внутреннее покрытие с высокой отражающей способностью.

Дополнительные принадлежности, например, Softgrid или Flat Front Diffuser позволяют еще точнее сформировать световое пятно.

Цветовая маркировка переходных колец и липучек Velcro обеспечивают беспрепятственный монтаж и демонтаж.

Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании. Для использования необходим соответствующий адаптер Profoto Speedring (продаются отдельно).

В комплекте: софтбокс, передний рассеиватель, внутренний рассеиватель, каркасные спицы (4 шт, с цветной кодировкой), чехол для транспортировки. Технические характеристики: Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100), f-stop: 32 5/10 (с обоими рассеивателями)

Размер в разобранном виде: 40 х 60 х 34 см

Вес: 1.1 кг Видео Наш обзор

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