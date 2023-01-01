Стрип-боксы зачастую используются в качестве источников контрового освещения для эффективного отделения объекта съемки от фона. Они также любимы предметными фотографами, которым требуется длинное и узкое отражение с нерезкой границей. Кроме того, они особенно ценны при съемке в ограниченном пространстве.